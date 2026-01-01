Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Марван Салама
Марван Салама Marwan Salama
Киноафиша Персоны Марван Салама

Марван Салама

Marwan Salama

Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Путешественник

Популярные фильмы

Мир Юрского периода: Теория хаоса 7.6
Мир Юрского периода: Теория хаоса (2024)
Смертельное оружие 7.5
Смертельное оружие (2016)
Здесь и сейчас 6.4
Здесь и сейчас (2018)

Фильмография Марвана Саламы

Мир Юрского периода: Теория хаоса 7.6
Мир Юрского периода: Теория хаоса
боевик, приключения 2024, США
Здесь и сейчас 6.4
Здесь и сейчас
драма, семейный 2018, США
Смертельное оружие 7.5
Смертельное оружие
драма, боевик, криминал 2016, США
Показать еще
Какой будет погода осенью, предсказывают приметы на Медовый Спас: ждать бабье лето до ноября или раннюю зиму уже в октябре
Нужно ли ногтям отдыхать от гель-лака? Раньше ломала голову, а теперь знаю точно – мастер поставила точку в спорах
Правда ли, что кошки опасны для пенсионеров? Инфекционист назвал настоящие группы риска — ответ вас удивит
«В стиле лучших детективов»: этот уютный криминальный сериал советуют 100% зрителей — смотрится легко и затягивает с первой серии
«Мама дорогая! Очуметь! Тест!»: чтобы пройти его на 100%, нужно быть фанатом «Моей прекрасной няни»
5 дорам от Netflix, идеальных от первой до последней минуты — такие и друзьям посоветовать не стыдно: у двух рейтинг 8,7 на IMDb
Мозг вышел из чата: 4 фильма-головоломки, после которых «Остров проклятых» и «Начало» кажутся простыми и понятными
«Разделение» побил самый безобидный усач: на Apple TV было много рекордов, но с «Тедом Лассо» теперь тягаться будет тяжело
Почему в старости мы остаемся одни? 10 жизненных уроков от Алисы Фрейндлих, которые люди осознают слишком поздно
Думаете, в СССР аниме не было? А вот и нет: этот тайтл смотрели еще в 69-м – и он до сих пор «на высоте»
Новый телесериал по Стивену Кингу оказался ни рыба ни мясо: писатель написал жалкую пародию «Очень странных дел»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше