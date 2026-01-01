Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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Фильмография
Марван Салама
Marwan Salama
Киноафиша
Персоны
Марван Салама
Марван Салама
Marwan Salama
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Путешественник
Популярные фильмы
7.6
Мир Юрского периода: Теория хаоса
(2024)
7.5
Смертельное оружие
(2016)
6.4
Здесь и сейчас
(2018)
Фильмография Марвана Саламы
7.6
Мир Юрского периода: Теория хаоса
боевик, приключения
2024, США
6.4
Здесь и сейчас
драма, семейный
2018, США
7.5
Смертельное оружие
драма, боевик, криминал
2016, США
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