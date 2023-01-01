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Фильмография
Кирк Харрис
Kirk Harris
Киноафиша
Персоны
Кирк Харрис
Кирк Харрис
Kirk Harris
Карьера
Продюсер, Актер, Сценарист
Место рождения
Сан-Бернардино, США
Популярные фильмы
Дельфин Берни 2
(2019)
6.7272725
Дакота
(2022)
6.2
Сокровища Тома Сойера
(2023)
5.4
Фильмография Кирк Харрис
Жанр
Все
Боевик
Комедия
Приключения
Семейный
Год
Все
2023
2022
2019
2018
Все
4
Фильмы
4
Режиссер
4
5.4
Сокровища Тома Сойера
The Quest for Tom Sawyer's Gold
приключения, семейный
2023, США
Билеты
6.2
Дакота
Dakota
семейный
2022, США / Италия
6.7
Дельфин Берни 2
Bernie the Dolphin 2
комедия, боевик, семейный
2019, Канада
Смотрите на
5.1
Дельфин Берни
Bernie the Dolphin
комедия, боевик, семейный
2018, Канада
Смотрите на
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