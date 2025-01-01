Меню
Джиджи Баллиста
Джиджи Баллиста Gigi Ballista
Джиджи Баллиста

Джиджи Баллиста

Gigi Ballista

Дата рождения
1 декабря 1918
Возраст
61 год
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
2 августа 1980
Карьера
Актер

Популярные фильмы

Невероятные приключения итальянцев в России 7.7
Невероятные приключения итальянцев в России (1973)

Фильмография Джиджи Баллиста

Жанр
Год
Все 1 Фильмы 1 Актер 1
Невероятные приключения итальянцев в России 7.7
Невероятные приключения итальянцев в России Neveroyatnye priklyucheniya italyantsev v Rossii
комедия, приключения 1973, СССР
Смотреть трейлер
