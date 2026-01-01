Оповещения от Киноафиши
«Малыш»
1
О персоне
Фильмография
Маркос Ортис
Marcos Ortiz
Маркос Ортис
Маркос Ортис
Marcos Ortiz
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Актёр ужасов
Популярные фильмы
5.5
Пещера
(2013)
Фильмография Маркос Ортис
Жанр
Ужасы
Год
2013
1
Фильмы
1
Продюсер
1
Актер
1
5.5
Пещера
La cueva
ужасы
2013, Испания
