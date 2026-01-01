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Фильмография
Эрика Джордан
Erika Jordan
Киноафиша
Персоны
Эрика Джордан
Эрика Джордан
Erika Jordan
Дата рождения
19 мая 1982
Возраст
44 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса, Продюсер, Режиссер
Актерское амплуа
Герой триллеров
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.2
Игрок
(2014)
Фильмография Эрика Джордан
6.3
Игрок
The Gambler
триллер, криминал, драма
2014, США
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