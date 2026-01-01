Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Мария Риполл
Maria Ripoll
Киноафиша
Персоны
Мария Риполл
Мария Риполл
Maria Ripoll
Дата рождения
1 января 1964
Возраст
62 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Сценарист
Популярные фильмы
7.2
Я не такой
(2024)
6.2
Это также пройдет
(2025)
6.1
Человек с дождем в ботинках
(1998)
Фильмография Мария Риполл
Жанр
Все
Драма
Комедия
Мелодрама
Год
Все
2025
2024
1998
Все
3
Фильмы
3
Режиссер
3
Сценарист
2
Продюсер
1
6.2
Это также пройдет
También esto pasará
драма
2025, Испания / Италия
Смотреть трейлер
7.2
Я не такой
Yo no soy ésa
комедия, мелодрама
2024, Испания
6.1
Человек с дождем в ботинках
The Man with Rain in His Shoes
драма, мелодрама, комедия
1998, Испания / Франция / Великобритания / Германия / США
