Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мария Риполл Maria Ripoll
Киноафиша Персоны Мария Риполл

Мария Риполл

Maria Ripoll

Дата рождения
1 января 1964
Возраст
62 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Сценарист

Популярные фильмы

Я не такой 7.2
Я не такой (2024)
Это также пройдет 6.2
Это также пройдет (2025)
Человек с дождем в ботинках 6.1
Человек с дождем в ботинках (1998)

Фильмография Мария Риполл

Жанр
Год
Это также пройдет 6.2
Это также пройдет También esto pasará
драма 2025, Испания / Италия
Смотреть трейлер
Я не такой 7.2
Я не такой Yo no soy ésa
комедия, мелодрама 2024, Испания
Человек с дождем в ботинках 6.1
Человек с дождем в ботинках The Man with Rain in His Shoes
драма, мелодрама, комедия 1998, Испания / Франция / Великобритания / Германия / США
У этого громкого боевика 94% от зрителей на RT: съемки сиквела в последний момент сорвала голливудская звезда
Новый враг, старые герои и дата выхода: собрали все детали об «Истории игрушек 5» (свежий трейлер тоже тут)
У Муравьевой — идеальный муж, а не Гурин: кем были реальные супруги Кати, Тони и Людмилы из «Москвы слезам не верит»
Этот фильм с Мироновым в СССР посмотрело 40 000 000 человек: россияне его прозвали «провалом и позорищем» (хотя рейтинг 7.9)
«На “Невский 8” шансов 100% нет»: на НТВ уже определились, чем заменят «Первый отдел» – Павла Семенова воскрешать не спешат
Бедствовала, пила воду с содой, меняла вещи на еду: Алиса Фрейндлих во время ВОВ прошла через настоящий ад
«Ну надо же подмешать мыльных соплей для бабушек!»: зрителей разозлила одна линия в «Первом отделе 5»
Не можете дождаться «Хакеров» с Янковским? Скорее включайте этот сериал про IT – получил 8.5, пока другие «изобилуют ошибками и ляпами»
Ча-ча раз, ча-ча тест: рискнете угадать 6 культовых комедий СССР по кадру с танцем и не пуститься в пляс?
Уделал «Простоквашино» с «Тремя богатырями»: всего один зарубежный мульт вошел в топ-5 самых популярных в России
В Сеть слили сюжет нового «Человека-паука»: фанатов пугает лишь один момент — скачок во времени все портит
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше