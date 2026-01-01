Maria Ripoll

Menu
Date of Birth
1 January 1964
Age
62 years old
Zodiac sign
Capricorn
Occupation
Director, Writer

Filmography

Genre
Year
También esto pasará 6.2
También esto pasará También esto pasará
Drama 2025, Spain / Italy
Yo no soy ésa 7.2
Yo no soy ésa Yo no soy ésa
Comedy, Romantic 2024, Spain
Twice Upon a Yesterday 6.1
Twice Upon a Yesterday The Man with Rain in His Shoes
Drama, Romantic, Comedy 1998, Spain / France / Great Britain / Germany / USA
