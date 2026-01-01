Menu
Maria Ripoll
Maria Ripoll
Kinoafisha
Persons
Maria Ripoll
Maria Ripoll
Maria Ripoll
Date of Birth
1 January 1964
Age
62 years old
Zodiac sign
Capricorn
Occupation
Director, Writer
Popular Films
7.2
Yo no soy ésa
(2024)
6.2
También esto pasará
(2025)
6.1
Twice Upon a Yesterday
(1998)
Filmography
Genre
All
Comedy
Drama
Romantic
Year
All
2025
2024
1998
All
3
Films
3
Director
3
Writer
2
Producer
1
6.2
También esto pasará
También esto pasará
Drama
2025, Spain / Italy
Watch trailer
7.2
Yo no soy ésa
Yo no soy ésa
Comedy, Romantic
2024, Spain
6.1
Twice Upon a Yesterday
The Man with Rain in His Shoes
Drama, Romantic, Comedy
1998, Spain / France / Great Britain / Germany / USA
