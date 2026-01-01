Оповещения от Киноафиши
«Спасти бессмертного»
1
О персоне
Фильмография
Марк МакГрат
Mark McGrath
Киноафиша
Персоны
Марк МакГрат
Марк МакГрат
Mark McGrath
Дата рождения
15 марта 1968
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Композитор
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Актёр ужасов, Герой триллеров
Популярные фильмы
4.2
Приключения Джо Грязнули 2
(2015)
4.0
Акулий торнадо 2
(2014)
Фильмография Марк МакГрат
Комедия
Триллер
Ужасы
Фантастика
2015
2014
4.2
Приключения Джо Грязнули 2
Joe Dirt 2: Beautiful Loser
комедия
2015, США
4
Акулий торнадо 2
Sharknado 2: The Second One
ужасы, триллер, фантастика
2014, США
Смотреть трейлер
