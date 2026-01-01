Марк МакГрат

Брагин ушел из СК в 5 сезоне «Первого отдела», но зрителям смешно: в такой поворот сложно поверить

Даже Хюррем попросила бы добавки: масленичная альтернатива блинчикам с турецким акцентом — рецепт от шеф-повара

Хит Netflix «Ночной агент» вернулся с третьим сезоном и взорвал топы RT: критики поставили ему 100% «свежести»

«Бес попутал»: советница президента РФ «растоптала» экранизацию Пушкина от Андреасяна – включила в самолете и «захотелось выйти»

Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис

«Я требую продолжения банкетаy» yу или хотя бы ответа, кто это сказал в советском кино: тест

В кабинете Брагина кровь рекой: что показали в 9-й серии «Первого отдела 5»

«Очередной сериал про ментов»: почему Антон Васильев отказался от съемок в «Невском»

Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии

В Казахстане сняли свое «Слова пацана»: в России об этом фильме почти не слышали, а жаль - рейтинг 7,8