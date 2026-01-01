Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Награды
Марта Холмс
Martha Holmes
Персоны
Марта Холмс
Марта Холмс
Martha Holmes
Дата рождения
1 января 1961
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Продюсер, Режиссер
Популярные фильмы
7.4
Жизнь
(2011)
Фильмография Марта Холмс
7.4
Жизнь
One Life
документальный
2011, Великобритания
