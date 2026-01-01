Оповещения от Киноафиши
Марта Холмс Martha Holmes
Киноафиша Персоны Марта Холмс

Марта Холмс

Martha Holmes

Дата рождения
1 января 1961
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Продюсер, Режиссер

Популярные фильмы

Жизнь 7.4
Жизнь (2011)

Фильмография Марта Холмс

Жанр
Год
Жизнь 7.4
Жизнь One Life
документальный 2011, Великобритания
Смотреть трейлер
