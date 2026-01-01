Menu
Martha Holmes
Martha Holmes
Martha Holmes
Martha Holmes
Martha Holmes
Date of Birth
1 January 1961
Age
65 years old
Zodiac sign
Capricorn
Occupation
Producer, Director
Popular Films
7.4
One Life
(2011)
Filmography
Genre
All
Documentary
Year
All
2011
All
1
Films
1
Director
1
Writer
1
7.4
One Life
One Life
Documentary
2011, Great Britain
Watch trailer
