Александра Чеписи Alexandra Schepisi
Киноафиша Персоны Александра Чеписи

Александра Чеписи

Alexandra Schepisi

Дата рождения
1 января 1901
Возраст
125 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Мельбурн, Австралия
Актерское амплуа
Драматический актёр

Популярные фильмы

Глаз шторма 6.1
Глаз шторма (2011)

Фильмография Александра Чеписи

Жанр
Год
Глаз шторма 6.1
Глаз шторма The Eye of the Storm
драма 2011, Австралия
Смотреть трейлер
