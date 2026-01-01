Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Александра Чеписи
Alexandra Schepisi
Персоны
Персоны
Александра Чеписи
Александра Чеписи
Alexandra Schepisi
Дата рождения
1 января 1901
Возраст
125 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Мельбурн, Австралия
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.1
Глаз шторма
(2011)
Фильмография Александра Чеписи
6.1
Глаз шторма
The Eye of the Storm
драма
2011, Австралия
