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Скоро в прокате «Время сиять»
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Фильмография
Николь Дризи
Nikol Drizi
Киноафиша
Персоны
Николь Дризи
Николь Дризи
Nikol Drizi
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Комедийный актёр
,
Герой фэнтези
Популярные фильмы
6.3
Человек с ножом
(2010)
5.2
Минор
(2023)
Фильмография Николь Дризи
5.2
Минор
Minore
боевик, комедия, фэнтези
2023, Греция
6.3
Человек с ножом
Knifer
драма
2010, Кипр
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