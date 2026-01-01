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Николь Дризи Nikol Drizi
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Николь Дризи

Nikol Drizi

Актерское амплуа
Герой боевиков, Комедийный актёр, Герой фэнтези

Популярные фильмы

Человек с ножом 6.3
Человек с ножом (2010)
Минор 5.2
Минор (2023)

Фильмография Николь Дризи

Минор 5.2
Минор Minore
боевик, комедия, фэнтези 2023, Греция
Человек с ножом 6.3
Человек с ножом Knifer
драма 2010, Кипр
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