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Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Фильмография
Морган Бриттани
Morgan Brittany
Киноафиша
Персоны
Морган Бриттани
Морган Бриттани
Morgan Brittany
Дата рождения
5 декабря 1951
Возраст
74 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.2
Она написала убийство
(1984)
7.1
Джипси
(1962)
5.3
Похищение по-американски
(1979)
Фильмография Морган Бриттани
7.2
Она написала убийство
криминал, детектив
1984, США
5.3
Похищение по-американски
The Fantastic Seven
боевик, драма
1979, США
7.1
Джипси
Gypsy
мюзикл, драма, комедия, мелодрама
1962, США
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