Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Фильмография
Кэки Хантер
Kaki Hunter
Киноафиша
Персоны
Кэки Хантер
Кэки Хантер
Kaki Hunter
Дата рождения
6 ноября 1955
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
7.1
Чья это жизнь в конце концов?
(1981)
5.9
Уилли и Фил
(1980)
Фильмография Кэки Хантер
7.1
Чья это жизнь в конце концов?
Whose Life Is It Anyway?
драма
1981, США
5.9
Уилли и Фил
Willie & Phil
комедия, мелодрама, драма
1980, США
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