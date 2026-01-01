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Матильда Муньос Сампедро Matilde Muñoz Sampedro
Киноафиша Персоны Матильда Муньос Сампедро

Матильда Муньос Сампедро

Matilde Muñoz Sampedro

Дата рождения
2 марта 1900
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
14 апреля 1969
Место рождения
Мадрид, Испания
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Главная улица 7.7
Главная улица (1956)
Смерть велосипедиста 7.6
Смерть велосипедиста (1955)
Эта счастливая парочка 6.7
Эта счастливая парочка (1953)

Фильмография Матильда Муньос Сампедро

Главная улица 7.7
Главная улица Calle mayor
драма 1956, Испания / Франция
Смерть велосипедиста 7.6
Смерть велосипедиста Muerte de un ciclista
драма 1955, Испания / Италия
Эта счастливая парочка 6.7
Эта счастливая парочка Esa pareja feliz
комедия 1953, Испания
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