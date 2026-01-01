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Фильмография
Матильда Муньос Сампедро
Matilde Muñoz Sampedro
Киноафиша
Персоны
Матильда Муньос Сампедро
Матильда Муньос Сампедро
Matilde Muñoz Sampedro
Дата рождения
2 марта 1900
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
14 апреля 1969
Место рождения
Мадрид, Испания
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.7
Главная улица
(1956)
7.6
Смерть велосипедиста
(1955)
6.7
Эта счастливая парочка
(1953)
Фильмография Матильда Муньос Сампедро
7.7
Главная улица
Calle mayor
драма
1956, Испания / Франция
7.6
Смерть велосипедиста
Muerte de un ciclista
драма
1955, Испания / Италия
6.7
Эта счастливая парочка
Esa pareja feliz
комедия
1953, Испания
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