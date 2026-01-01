Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Момо»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Celino Bleiweiß
Celino Bleiweiß
Киноафиша
Персоны
Celino Bleiweiß
Celino Bleiweiß
Celino Bleiweiß
Дата рождения
30 ноября 1938
Возраст
87 лет
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Пшемысль, Польша
Популярные фильмы
6.7
Ошибка старого волшебника
(1983)
Фильмография Celino Bleiweiß
Жанр
Все
Фэнтези
Год
Все
1983
Все
1
Фильмы
1
Режиссер
1
6.7
Ошибка старого волшебника
Ошибка старого волшебника
фэнтези
1983, ГДР
1 фраза, после которой телефонные мошенники сами бросают трубки: работает безотказно
С июня скошенную траву в компост не кладу: отправляю вот куда – и все лето не нарадуюсь результату
В СССР сметану резали ножом и мазали на хлеб: сегодня на прилавках лежит «аналог», но вкус уже не тот — и вот почему
Новинка с «России 1» растоптала даже хитовые детективы НТВ: зрители «смотрят на скорости 1,5», но выключить не могут
Садись, два! А тест – один: вспомните 6 советских фильмов по кадру с учителем? (кто младше 30-е – завалятся уже на 1-м вопросе)
Почти 1 миллиард собрала эта российская новинка в прокате — зрители на сеансах хохотали до колик, а ведь это даже не комедия
«Интерстеллар» про советских космонавтов — новый сериал от Apple TV уже борется за звание лучшего Sci-Fi 2026 года
«Вот хочу угнать эту машину, а вы меня задерживаете!»: угадайте советские фильмы по одному кадру с «Запорожцем» (тест)
Стереть память, посмотреть заново, повторить: 3 нишевых российских сериала, которые не стыдно советовать всем друзьям и родным
Сон Джин-у в пролете, Эрен Йегер глотает пыль: всего 5 аниме получили немыслимые 195+/200 на RT – вы-то не назовете даже 4/5
«Какие люди — и без охраны!»: попробуйте узнать персонажей «Москва слезам не верит» по версии ИИ — для зумеров и тех, кому 50+
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667