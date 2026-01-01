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Filmography
Celino Bleiweiß
Celino Bleiweiß
Kinoafisha
Persons
Celino Bleiweiß
Celino Bleiweiß
Celino Bleiweiß
Date of Birth
30 November 1938
Age
87 years old
Zodiac sign
Sagittarius
Popular Films
6.7
Ошибка старого волшебника
(1983)
Filmography
Genre
All
Fantasy
Year
All
1983
All
1
Films
1
Director
1
6.7
Ошибка старого волшебника
Ошибка старого волшебника
Fantasy
1983, East Germany
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