Яцек Блавут

В сентябре скупаю в Fix Price ватные палочки по 500 штук – всего 99 рублей и 3 шикарных применения дома

Пару капель на ватный диск – и с подоконника исчезают даже следы от кружек: вместо химии теперь мою так

Жалюзи и пленка на балконе — прошлый век: повелась на новый тренд 2026-го и не пожалела — даже шума стало меньше

«Три тысячи чертей! И один тест в довесок»: проверим вас на знание фактов о «Гусарской балладе»

31 000 000 просмотров всего за 4 дня: боевик про темнокожих Бонни и Клайда разорвал топы Netflix по всему миру

«Бригада. 20 лет спустя» и Трибунцев-гений: 5 сериалов Okko россияне смотрели весь август – у всех рейтинг 6–7, но «выключать не хочу!»

Экранизацию этой книги считали невозможной — в Голливуде рискнули на $102 000 000: получилось самое «грандиозное» зрелище XXI века

Родились не в СССР – вряд ли пройдете тест: на 7 вопросах по «Джентльменам удачи» споткнутся даже те, кто знает их наизусть

«Союзмультфильм» наконец-то выдал свой ответ «Смешарикам» – у взрослых сведет олдскулы: Винни-Пух и Матроскин снова стали малышами

«Любовь и голуби», а также тесты: только фанаты ответят на 5 вопросов о комедии Меньшова