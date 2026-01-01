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Яцек Блавут Jacek Bławut
Киноафиша Персоны Яцек Блавут

Яцек Блавут

Jacek Bławut

Дата рождения
3 ноября 1950
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Zagórze Śląskie, Польша
Актерское амплуа
Драматический актёр

Популярные фильмы

Свидетельство о рождении 7.4
Свидетельство о рождении (1961)
Echo 6.9
Echo (1964)
Еще не вечер 6.4
Еще не вечер (2008)

Фильмография Яцек Блавут

Orzel. Ostatni patrol 5
Orzel. Ostatni patrol Orzel. Ostatni patrol
боевик, драма, исторический 2022, Польша
Еще не вечер 6.4
Еще не вечер Jeszcze nie wieczór
мелодрама, драма, комедия 2008, Польша
Echo 6.9
Echo Echo
драма 1964, Польша
Свидетельство о рождении 7.4
Свидетельство о рождении Swiadectwo urodzenia
драма, военный 1961, Польша
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