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Яцек Блавут
Jacek Bławut
Киноафиша
Персоны
Яцек Блавут
Яцек Блавут
Jacek Bławut
Дата рождения
3 ноября 1950
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Zagórze Śląskie, Польша
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.4
Свидетельство о рождении
(1961)
6.9
Echo
(1964)
6.4
Еще не вечер
(2008)
Фильмография Яцек Блавут
5
Orzel. Ostatni patrol
Orzel. Ostatni patrol
боевик, драма, исторический
2022, Польша
6.4
Еще не вечер
Jeszcze nie wieczór
мелодрама, драма, комедия
2008, Польша
6.9
Echo
Echo
драма
1964, Польша
7.4
Свидетельство о рождении
Swiadectwo urodzenia
драма, военный
1961, Польша
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