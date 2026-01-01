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Фильмография
Михалис Зеке
Michalis Zeke
Киноафиша
Персоны
Михалис Зеке
Михалис Зеке
Michalis Zeke
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.9
Пейзаж в тумане
(1988)
Фильмография Михалис Зеке
7.9
Пейзаж в тумане
Landscape in the mist / Topio stin omichli
драма
1988, Греция / Франция / Италия
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