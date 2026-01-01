Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Омен. Обличие зла»
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Мао Сайто
Mao Saito
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Мао Сайто
Мао Сайто
Mao Saito
Актерское амплуа
Актёр ужасов
Популярные фильмы
6.5
Туман
(2005)
Фильмография Мао Сайто
Жанр
Все
Мистика
Ужасы
Год
Все
2005
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
6.5
Туман
Haze
ужасы, мистика
2005, Япония
Не выбрасываю чайные пакетики, а вешаю их на дверь: результат заметен уже через несколько часов — крутой лайфхак
Каждое утро начинается не с кофе, а с назойливых звонков с номера 900: как понять, что это Сбер, а не мошенники?
Ржавую полоску в унитазе убрала без дорогой химии: помогли два продукта с кухни
Не стройте иллюзий насчет третьего сезона «Поднятия уровня»: верил, что посмотрю в 26-м, пока не увидел отчеты бухгалтерию создателей аниме
«Черепашек-ниндзя» смотрели многие, а о трагическом финале мутантов знают единицы: в конце выжил один, и речь не о крысе
Нашли, чем заменить «Очень странные дела»: новый сериал Netflix — почти брат-близнец по атмосфере и сюжету
«"Незнайка" будет большим хитом»: у нового фильма есть 3 козыря, которые даже «Чебурашку» оставят не у дел
«Будете плохо проходить тест – оставлю без обеда!»: вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с едой
«Читаешь, читаешь, слова легкие» – а тест сложный: вспомните, кто из героев «Собачьего сердца» произнес 5 фраз
«Игорян как обычно – ни яиц, ни ума»: до финала «Первой ракетки» осталась 1 серия, а зрители уже требуют 2 сезон (но претензий все равно хватает)
Павел Трубинер против диверсантов и бандитов: Первый канал покажет один из самых ожидаемых детективов лета-2026 — дата уже известна
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