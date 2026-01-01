Оповещения от Киноафиши
Александр Пелевин
Aleksandr Pelevin
Александр Пелевин
Александр Пелевин
Aleksandr Pelevin
Дата рождения
8 мая 1914
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
2 июля 1970
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.9
Девять дней одного года
(1961)
7.0
Убийство на улице Данте
(1956)
6.9
Море студеное
(1954)
Фильмография Александр Пелевин
Жанр
Все
Драма
Год
Все
1961
1956
1954
Все
3
Фильмы
3
Актер
3
7.9
Девять дней одного года
Nine Days of One Year
драма
1961, СССР
7
Убийство на улице Данте
Ubiystvo na ulitse Dante
драма
1956, СССР
6.9
Море студеное
More studyonoye
драма
1954, СССР
