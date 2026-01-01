Оповещения от Киноафиши
Александр Пелевин Aleksandr Pelevin
Александр Пелевин

Aleksandr Pelevin

Дата рождения
8 мая 1914
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
2 июля 1970
Актерское амплуа
Драматический актёр

Популярные фильмы

Девять дней одного года 7.9
Девять дней одного года (1961)
Убийство на улице Данте 7.0
Убийство на улице Данте (1956)
Море студеное 6.9
Море студеное (1954)

Фильмография Александр Пелевин

Жанр
Год
Девять дней одного года 7.9
Девять дней одного года Nine Days of One Year
драма 1961, СССР
Убийство на улице Данте 7
Убийство на улице Данте Ubiystvo na ulitse Dante
драма 1956, СССР
Море студеное 6.9
Море студеное More studyonoye
драма 1954, СССР
