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Скоро в прокате «Убить Билла: Кровавое дело целиком»
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О персоне
Фильмография
Аарон Хонг Ле
Aaron Le
Киноафиша
Персоны
Аарон Хонг Ле
Аарон Хонг Ле
Aaron Le
Дата рождения
17 июня 1982
Возраст
43 года
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Morong, Филиппины
Актерское амплуа
Романтический герой
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
6.7
Запутались в любви
(2008)
Фильмография Аарон Хонг Ле
Жанр
Все
Комедия
Мелодрама
Год
Все
2008
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
6.7
Запутались в любви
Robert Zimmermann wundert sich über die Liebe
мелодрама, комедия
2008, Германия
Смотреть трейлер
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