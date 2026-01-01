Оповещения от Киноафиши
Айзэйя Барнс
Isaiah Barnes
Айзэйя Барнс
Isaiah Barnes
Актерское амплуа
Комедийный актёр
Популярные фильмы
6.6
Не грози Южному Централу, попивая сок у себя в квартале
(1996)
Фильмография Айзэйя Барнс
Жанр
Все
Комедия
Криминал
Год
Все
1996
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
6.6
Не грози Южному Централу, попивая сок у себя в квартале
Don't Be a Menace to South Central While Drinking Your Juice in the Hood
комедия, криминал
1996, США
