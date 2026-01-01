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Юлиуш Махульский
Juliusz Machulski
Киноафиша
Персоны
Юлиуш Махульский
Юлиуш Махульский
Juliusz Machulski
Дата рождения
10 марта 1955
Возраст
71 год
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Сценарист, Режиссер, Продюсер
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
8.1
День психа
(2002)
7.9
Ва-банк
(1981)
7.8
Долг
(1999)
Фильмография Юлиуш Махульский
6.1
Винчи 2
Vinci 2
комедия, криминал
2025, Польша
6
Хитросплетение
Uwiklanie
криминал
2011, Польша
Смотреть трейлер
5.8
Сколько весит троянский конь?
Ile wazy kon trojanski?
комедия
2008, Польша
5.6
Хоровод
Korowód
драма
2007, Польша
7.1
Все будет хорошо
Wszystko bedzie dobrze
драма
2007, Польша
7.2
Площадь Спасителя
Plac Zbawiciela
драма
2006, Польша
5.2
Любовники года тигра
Kochankowie Roku Tygrysa
мелодрама, приключения, драма
2005, Польша / Китай
6.9
Винчи или Ва-банк 3
Vinci
комедия, криминал
2004, Польша
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