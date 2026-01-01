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Энн Кесслер Anne Kessler
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Энн Кесслер

Anne Kessler

Дата рождения
1 января 1964
Возраст
62 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой

Популярные фильмы

Зимний мальчик 6.8
Зимний мальчик (2022)
Сердца 6.7
Сердца (2006)
Два фортепиано 5.8
Два фортепиано (2025)

Фильмография Энн Кесслер

Два фортепиано 5.8
Два фортепиано Deux pianos
драма, музыка, мелодрама 2025, Франция / Турция
Зимний мальчик 6.8
Зимний мальчик Le lycéen
драма 2022, Франция
Сердца 6.7
Сердца Coeurs
мелодрама, драма 2006, Франция / Италия
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