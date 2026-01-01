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Фильмография
Энн Кесслер
Anne Kessler
Киноафиша
Персоны
Энн Кесслер
Энн Кесслер
Anne Kessler
Дата рождения
1 января 1964
Возраст
62 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
6.8
Зимний мальчик
(2022)
6.7
Сердца
(2006)
5.8
Два фортепиано
(2025)
Фильмография Энн Кесслер
5.8
Два фортепиано
Deux pianos
драма, музыка, мелодрама
2025, Франция / Турция
6.8
Зимний мальчик
Le lycéen
драма
2022, Франция
6.7
Сердца
Coeurs
мелодрама, драма
2006, Франция / Италия
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