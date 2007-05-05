Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой друг»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Мариан Зедниковиц
Marián Zednikovič
Киноафиша
Персоны
Мариан Зедниковиц
Мариан Зедниковиц
Marián Zednikovič
Дата рождения
15 августа 1951
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
5 мая 2007
Место рождения
Братислава, Словакия
Актерское амплуа
Комедийный актёр
Популярные фильмы
6.0
На вольных хлебах
(1989)
Фильмография Мариан Зедниковиц
Жанр
Все
Комедия
Год
Все
1989
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
6
На вольных хлебах
Volná noha
комедия
1989, Чехословакия
«Фишер-3» жду как манны небесной: когда выйдет продолжение — от Wink есть сюрпризы
Очень мало, но очень дорого: сколько серий будет во втором сезоне «Рыцаря Семи Королевств»
История не хуже «Невского»: в 2026 НТВ покажет новый детектив «Точка невозврата» — подробности
Япония, Корея, Турция… теперь Россия: Первый канал готовит свою версию культовой дорамы — премьера не за горами
Что ждет Брагиных в финале пятого сезона? Зрители «Первого отдела» уже выдвинули три версии
Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине
Советский солдат ищет бессмертие: новый русский Sci-Fi о войне одобрили даже в Госдуме – в главной роли блогер-миллионник
3 свежих российских мини-сериала без единой слабой серии: осилил за пару вечеров и понял, откуда рейтинг 7.8+
Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей
Если зацепили «Ландыши», попробуйте этот сериал — зрители смотрят «за один присест»: та же сильная любовь, но в эпоху 60-х
«Избалованный гаденыш»: легендарный мульт про попугая Кешу спустя годы признали ярой «антисоветчиной»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667