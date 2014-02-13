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Фильмография
Жан Вальмон
Jean Valmont
Киноафиша
Персоны
Жан Вальмон
Жан Вальмон
Jean Valmont
Дата рождения
4 октября 1936
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
13 февраля 2014
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Популярные фильмы
7.9
Властелины времени
(1982)
7.9
Дикая планета
(1973)
Фильмография Жан Вальмон
Жанр
Все
Анимация
Семейный
Фантастика
Год
Все
1982
1973
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
7.9
Властелины времени
Les Maîtres du temps
анимация, семейный, фантастика
1982, Франция / Германия / Швейцария / Венгрия
Смотреть трейлер
7.9
Дикая планета
Planete sauvage, La
анимация, фантастика
1973, Чехословакия / Франция
Смотреть трейлер
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