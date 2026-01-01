Оповещения от Киноафиши
«Малыш»
1
О персоне
Фильмография
Маркус Эрнандес
Marcos Hernández
Маркус Эрнандес
Маркус Эрнандес
Marcos Hernández
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой
Популярные фильмы
5.3
Битва на небесах
(2005)
Фильмография Маркус Эрнандес
Драма
Мелодрама
Эротика
2005
1
Фильмы
1
Актер
1
5.3
Битва на небесах
Batalla en el cielo / Battle in Heaven
драма, мелодрама, эротика
2005, Мексика / Бельгия / Франция / Германия
