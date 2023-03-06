Жена Брюса Уиллиса призвала папарацци оставить экс-актера в покое

Женщина особенно попросила не кричать на своего мужа для привлечения внимания.

Жена Брюса Уиллиса Эмма Хемминг-Уиллис призывала папарацци не приставать к своему мужу, пока тот находится вне дома. Женщина опубликовала видео в своих социальных сетях, в котором сказала:

«Итак, это обращение к фотографам и людям с видеокамерами, которые пытаются заснять эксклюзивные кадры моего мужа: уважайте его личное пространство. Я понимаю, что это ваша работа, но, пожалуйста, просто держитесь от него подальше».

Она также отдельно попросила папарацци не кричать на Уиллиса:

«Пожалуйста, не кричите моему мужу вопрос «Как у тебя дела?» или что-то в этом роде. Просто не делайте этого. Хорошо? Позвольте ему иметь личное пространство. Позвольте нашей семье и другим людям, находящимся рядом с ним, безопасно доставить его из пункта А в пункт Б».

Год назад семья Уиллиса, в том числе Эмма, его бывшая жена Деми Мур и пять дочерей, объявили о том, что у него была диагностирована афазия. Это неврологическое заболевание, которое бьет по когнитивным способностям человека, затрудняя любое общение и обучение. Недавно родственники актера сообщили, что врачи уточнили свой диагноз, выявив у Уиллиса деменцию.

Поводом для появления поста Хемминг-Уиллис стал недавний инцидент с представителями СМИ, которые помешали прогулке Уиллиса в Санта-Монике, попытавшись заснять его редкое публичное появление.