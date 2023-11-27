Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Паранормальные явления. Другое измерение" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Здарова, юнец: вышел трейлер «Внутри Лапенко 4» о детстве главных персонажей

Здарова, юнец: вышел трейлер «Внутри Лапенко 4» о детстве главных персонажей

27 ноября 2023 10:28
Здарова, юнец: вышел трейлер «Внутри Лапенко 4» о детстве главных персонажей

Предстоящий сезон-приквел станет заключительным.

Компания «Среднее качество» представила трейлер четвертого сезона онлайн-сериала «Внутри Лапенко». Примечательно, что новая часть шоу будет приквелом, посвященным детским годам полюбившихся персонажей в исполнении Антона Лапенко. Все серии четвертого сезона, который станет для проекта последним, выйдут на платформе VK Видео с 4 по 8 декабря.

По сюжету, главные герои, проживающие в городке под названием Катамарановск, отправляются на летние каникулы в пионерский лагерь «Лисья горка», где им предстоит пережит массу удивительных приключений. Зрителей ждет встреча с юным Инженером, его одноклассником-оболтусом Жилиным, Игорьком Катамарановым, а также со студентом-первокурсником американской киношколы Ричардом Сапоговым, который имеет репутацию покорителя девичьих сердец. Вместе с ними в число действующих лиц входят Роза Робот и Шершняга, которые решают основать величайшую рок-группу «Багровый Фантомас», и хулиганы братья Стрельниковы. Наконец, в финальном сезоне будет раскрыта история происхождения загадочной Особы и того, как она захватила фантазии Инженера.

Режиссером выступает Алексей Смирнов, который также является автором сценария вместе с Лапенко. Напомним, что у «Внутри Лапенко» также есть детективный спин-офф «Убийство в «Гнезде фазана».

Фото: «Среднее качество»
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Здарова, юнец: вышел трейлер «Внутри Лапенко 4» о детстве главных персонажей Здарова, юнец: вышел трейлер «Внутри Лапенко 4» о детстве главных персонажей Читать далее 27 ноября 2023
Главный фильм осени: 5 причин посмотреть «Дворец» Главный фильм осени: 5 причин посмотреть «Дворец» Читать далее 24 ноября 2023
Труп в саду нарушает планы Ширли Хендерсон в трейлере комедии «Идеальные друзья» Труп в саду нарушает планы Ширли Хендерсон в трейлере комедии «Идеальные друзья» Читать далее 24 ноября 2023
Фильмы, сериалы и анимация: 8 проектов Marvel, которые выйдут в 2024 году Фильмы, сериалы и анимация: 8 проектов Marvel, которые выйдут в 2024 году Читать далее 26 ноября 2023
От бандита до агента национальной безопасности: 5 лучших ролей Михаила Пореченкова  От бандита до агента национальной безопасности: 5 лучших ролей Михаила Пореченкова Читать далее 23 ноября 2023
Энтони Хопкинс предстает в образе «британского Шиндлера» в трейлере драмы «Одна жизнь» Энтони Хопкинс предстает в образе «британского Шиндлера» в трейлере драмы «Одна жизнь» Читать далее 23 ноября 2023
Девушки рулят автобизнесом и мужиками в трейлере второго сезона сериала «Сестры» Девушки рулят автобизнесом и мужиками в трейлере второго сезона сериала «Сестры» Читать далее 23 ноября 2023
Появились первые кадры из амбициозного сериала «Шаман» Рустама Мосафира Появились первые кадры из амбициозного сериала «Шаман» Рустама Мосафира Читать далее 24 ноября 2023
Никита Ефремов пребывает в розыске в трейлере второго сезона сериала «Оффлайн» Никита Ефремов пребывает в розыске в трейлере второго сезона сериала «Оффлайн» Читать далее 27 ноября 2023
Конь Юлий знакомится с динозаврами в трейлере мультфильма «Три богатыря и Пуп Земли» Конь Юлий знакомится с динозаврами в трейлере мультфильма «Три богатыря и Пуп Земли» Читать далее 23 ноября 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше