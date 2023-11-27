Здарова, юнец: вышел трейлер «Внутри Лапенко 4» о детстве главных персонажей

Компания «Среднее качество» представила трейлер четвертого сезона онлайн-сериала «Внутри Лапенко». Примечательно, что новая часть шоу будет приквелом, посвященным детским годам полюбившихся персонажей в исполнении Антона Лапенко. Все серии четвертого сезона, который станет для проекта последним, выйдут на платформе VK Видео с 4 по 8 декабря.

По сюжету, главные герои, проживающие в городке под названием Катамарановск, отправляются на летние каникулы в пионерский лагерь «Лисья горка», где им предстоит пережит массу удивительных приключений. Зрителей ждет встреча с юным Инженером, его одноклассником-оболтусом Жилиным, Игорьком Катамарановым, а также со студентом-первокурсником американской киношколы Ричардом Сапоговым, который имеет репутацию покорителя девичьих сердец. Вместе с ними в число действующих лиц входят Роза Робот и Шершняга, которые решают основать величайшую рок-группу «Багровый Фантомас», и хулиганы братья Стрельниковы. Наконец, в финальном сезоне будет раскрыта история происхождения загадочной Особы и того, как она захватила фантазии Инженера.

Режиссером выступает Алексей Смирнов, который также является автором сценария вместе с Лапенко. Напомним, что у «Внутри Лапенко» также есть детективный спин-офф «Убийство в «Гнезде фазана».