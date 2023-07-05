Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Патхан: Схватка со смертью" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Зак Снайдер рассказал, почему его фильм по «Звездным войнам» оказался нереализуемым проектом

Зак Снайдер рассказал, почему его фильм по «Звездным войнам» оказался нереализуемым проектом

5 июля 2023 13:59
Зак Снайдер рассказал, почему его фильм по «Звездным войнам» оказался нереализуемым проектом

Режиссер не был готов поступаться своим видением и идти на компромиссы.

Грандиозный научно-фантастический боевик «Мятежная Луна» родился из идеи режиссера Зака Снайдера снять собственный фильм в рамках «Звездных войн». В недавнем номере журнала Empire создатель «Бэтмена против Супермена» и «Человека из стали» рассказал, как он пытался присоединиться к знаменитой космической саге Lucasfilm. По словам кинематографиста, обсуждения начались практически сразу после того, как франшиза Джорджа Лукаса перешла во владение Disnеy, при этом Снайдер рассчитывал на фильм с прокатным рейтингом R:

«Тогда появилось окно возможностей, произойти могло все что угодно. Я с самого начала заявил, что меня не интересует ни один из их персонажей. Мне не хотелось иметь дело с раскрученными героями, я просто хотелось заниматься своим делом где-нибудь в сторонке. И, конечно, должен был быть «взрослый» рейтинг. Разумеется, с таких требований переговоры не начинают. Откровенно говоря, я понимал, что это большие запросы. Но чем глубже я продвигался, тем яснее осознавал, что получится фильм максимально далекий от моего изначального видения».

Не желая создавать то, что его не устраивает, Снайдер углубился в производство блокбастеров по комиксам DC, после чего он снял для Netflix «Армию мертвецов», а потом вернулся к идее «Мятежной Луны». Стриминг согласился профинансировать рискованный проект постановщика с одним условием — сначала на платформе выйдет «подростковая» версия его картины, а спустя время появится более брутальная, содержащая различные кровавые подробности.

Премьера «Мятежной Луны» намечена на 22 декабря.

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Семейные пары раскрывают свои пикантные секреты в трейлере комедии «О чем говорят незнакомцы» Семейные пары раскрывают свои пикантные секреты в трейлере комедии «О чем говорят незнакомцы» Читать далее 6 июля 2023
Жизнь с Джей Ло: 5 новых отличных фильмов с Беном Аффлеком Жизнь с Джей Ло: 5 новых отличных фильмов с Беном Аффлеком Читать далее 6 июля 2023
Леонардо ДиКаприо нацеливается на черное золото индейцев в новом трейлере «Убийц цветочной луны» Леонардо ДиКаприо нацеливается на черное золото индейцев в новом трейлере «Убийц цветочной луны» Читать далее 5 июля 2023
Еще 4 проекта Marvel, которые выйдут до конца 2023 года Еще 4 проекта Marvel, которые выйдут до конца 2023 года Читать далее 5 июля 2023
Серия фантастических историй: вышел трейлер фильма-антологии «Космос. Смерть. Роботы» Серия фантастических историй: вышел трейлер фильма-антологии «Космос. Смерть. Роботы» Читать далее 4 июля 2023
Канал ТНТ анонсировал возвращение семьи Букиных из ситкома «Счастливы вместе» Канал ТНТ анонсировал возвращение семьи Букиных из ситкома «Счастливы вместе» Читать далее 5 июля 2023
Вышел трейлер документального фильма об эскорт-индустрии «Жизнь по вызову. Док» Вышел трейлер документального фильма об эскорт-индустрии «Жизнь по вызову. Док» Читать далее 4 июля 2023
Вышел новый трейлер семейной сказки «Баба Яга спасает мир» Вышел новый трейлер семейной сказки «Баба Яга спасает мир» Читать далее 5 июля 2023
Потрясающий экшен и смысловая наполненность: появились первые отзывы о «Миссии: невыполнима 7» Потрясающий экшен и смысловая наполненность: появились первые отзывы о «Миссии: невыполнима 7» Читать далее 6 июля 2023
Дэниэл Рэдклифф заявил, что совершенно не стремится принять участие в сериале «Гарри Поттер» Дэниэл Рэдклифф заявил, что совершенно не стремится принять участие в сериале «Гарри Поттер» Читать далее 5 июля 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше