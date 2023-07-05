Зак Снайдер рассказал, почему его фильм по «Звездным войнам» оказался нереализуемым проектом

Грандиозный научно-фантастический боевик «Мятежная Луна» родился из идеи режиссера Зака Снайдера снять собственный фильм в рамках «Звездных войн». В недавнем номере журнала Empire создатель «Бэтмена против Супермена» и «Человека из стали» рассказал, как он пытался присоединиться к знаменитой космической саге Lucasfilm. По словам кинематографиста, обсуждения начались практически сразу после того, как франшиза Джорджа Лукаса перешла во владение Disnеy, при этом Снайдер рассчитывал на фильм с прокатным рейтингом R:

«Тогда появилось окно возможностей, произойти могло все что угодно. Я с самого начала заявил, что меня не интересует ни один из их персонажей. Мне не хотелось иметь дело с раскрученными героями, я просто хотелось заниматься своим делом где-нибудь в сторонке. И, конечно, должен был быть «взрослый» рейтинг. Разумеется, с таких требований переговоры не начинают. Откровенно говоря, я понимал, что это большие запросы. Но чем глубже я продвигался, тем яснее осознавал, что получится фильм максимально далекий от моего изначального видения».

Не желая создавать то, что его не устраивает, Снайдер углубился в производство блокбастеров по комиксам DC, после чего он снял для Netflix «Армию мертвецов», а потом вернулся к идее «Мятежной Луны». Стриминг согласился профинансировать рискованный проект постановщика с одним условием — сначала на платформе выйдет «подростковая» версия его картины, а спустя время появится более брутальная, содержащая различные кровавые подробности.

Премьера «Мятежной Луны» намечена на 22 декабря.