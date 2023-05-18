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Киноафиша Новости «Я старый»: Мартин Скорсезе признал, что уже не успеет реализовать все свои задумки в кино

«Я старый»: Мартин Скорсезе признал, что уже не успеет реализовать все свои задумки в кино

18 мая 2023 14:58
«Я старый»: Мартин Скорсезе признал, что уже не успеет реализовать все свои задумки в кино

Режиссер рассказал о том, что только с возрастом понял слова японского классика Акиры Куросавы.

Мартин Скорсезе признал, что уже слишком стар и не успеет воплотить в жизнь все свои творческие идеи. В недавнем интервью для Deadline, посвященном его новому фильму «Убийцы цветочной луны», 80-летний режиссер сказал, что уже достиг того возраста, когда строить планы на далекое будущее не имеет смысла:

«Я все еще горю режиссурой. Иногда мне одновременно хочется взять перерыв на пару месяцев и снять еще один фильм. Весь мир открылся мне, но уже слишком поздно. Слишком поздно. Я старый. Я читаю книги, смотрю фильмы. Мне хочется рассказывать новые истории, но времени больше нет».

Скорсезе также вспомнил речь классика японского кино Акиры Куросавы, произнесенную им на церемонии вручения премии «Оскар» в 1990 году:

«Когда Джордж Лукас и Стивен Спилберг вручили Куросаве почетный «Оскар», он сказал: «Я только сейчас начинаю понимать, каким может быть кино, но уже слишком поздно». Ему тогда было 83 года. В тот момент я спросил себя: «Что он имеет в виду?» Теперь я понимаю, что он имел в виду».

«Убийцы цветочной луны» выйдут 6 октября. Хронометраж составляет 206 минут.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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