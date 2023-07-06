Вышел трейлер индийского блокбастера «Салаар» от создателей франшизы «Золотые прииски Колара»

Кинокомпания Hombale Films поделилась первым трейлером индийского блокбастера Salaar («Салаар»).

Сюжет фильма по большей части держится в секрете, но его продюсеры обещают, что картина предложит зрителям «заглянуть в обширную и увлекательную вселенную». Кроме того, они заявляют, что для работы над экшен-сценами были привлечены «студии компьютерной графики и каскадеры мирового уровня».

Главную роль в ленте исполняет индийская звезда боевиков Прабхас, наиболее известный по фильмам «Острый перец» и «Бахубали: Рождение легенды». Помимо него, в фильме задействованы Шрути Хасан, Притхвирадж Сукумаран, Джагапати Бабу и другие.

Режиссером выступает Прашантх Нил. Ранее он работал над популярной экшен-дилогией «Золотые прииски Колара», вторая часть которой стала самым кассовым фильмом индийского проката по итогам прошлого года.

По словам тех же продюсеров, вся команда собирается продемонстрировать высочайший уровень профессионализма:

«Прабхас покажет зрителям свой самый свирепый и необузданный образ, тем самым раздвинув границы своего актерского мастерства. Прашантх Нил умело поставил фильм огромного масштаба, соответствующий беспрецедентному бюджету и превосходящий размах его предыдущих проектов».

Бюджет проекта составляет внушительные $50 млн. Его съемки проходили не только в Индии, но и в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. Во время работы на родине команда воздвигла 14 крупномасштабных производственных площадок.

Премьера Salaar состоится 28 сентября.