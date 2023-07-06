Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Патхан: Схватка со смертью" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Вышел трейлер индийского блокбастера «Салаар» от создателей франшизы «Золотые прииски Колара»

Вышел трейлер индийского блокбастера «Салаар» от создателей франшизы «Золотые прииски Колара»

6 июля 2023 16:45
Вышел трейлер индийского блокбастера «Салаар» от создателей франшизы «Золотые прииски Колара»

Главную роль в фильме исполняет звезда индийских боевиков Прабхас.

Кинокомпания Hombale Films поделилась первым трейлером индийского блокбастера Salaar («Салаар»).

Сюжет фильма по большей части держится в секрете, но его продюсеры обещают, что картина предложит зрителям «заглянуть в обширную и увлекательную вселенную». Кроме того, они заявляют, что для работы над экшен-сценами были привлечены «студии компьютерной графики и каскадеры мирового уровня».

Главную роль в ленте исполняет индийская звезда боевиков Прабхас, наиболее известный по фильмам «Острый перец» и «Бахубали: Рождение легенды». Помимо него, в фильме задействованы Шрути Хасан, Притхвирадж Сукумаран, Джагапати Бабу и другие.

Режиссером выступает Прашантх Нил. Ранее он работал над популярной экшен-дилогией «Золотые прииски Колара», вторая часть которой стала самым кассовым фильмом индийского проката по итогам прошлого года.

По словам тех же продюсеров, вся команда собирается продемонстрировать высочайший уровень профессионализма:

«Прабхас покажет зрителям свой самый свирепый и необузданный образ, тем самым раздвинув границы своего актерского мастерства. Прашантх Нил умело поставил фильм огромного масштаба, соответствующий беспрецедентному бюджету и превосходящий размах его предыдущих проектов».

Бюджет проекта составляет внушительные $50 млн. Его съемки проходили не только в Индии, но и в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. Во время работы на родине команда воздвигла 14 крупномасштабных производственных площадок.

Премьера Salaar состоится 28 сентября.

Фото: Hombale Films
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Дэниэл Рэдклифф заявил, что совершенно не стремится принять участие в сериале «Гарри Поттер» Дэниэл Рэдклифф заявил, что совершенно не стремится принять участие в сериале «Гарри Поттер» Читать далее 5 июля 2023
Серия фантастических историй: вышел трейлер фильма-антологии «Космос. Смерть. Роботы» Серия фантастических историй: вышел трейлер фильма-антологии «Космос. Смерть. Роботы» Читать далее 4 июля 2023
Вышел новый трейлер семейной сказки «Баба Яга спасает мир» Вышел новый трейлер семейной сказки «Баба Яга спасает мир» Читать далее 5 июля 2023
Кингсли Бен-Адир играет легенду регги в трейлере байопика «Боб Марли: Одна любовь» Кингсли Бен-Адир играет легенду регги в трейлере байопика «Боб Марли: Одна любовь» Читать далее 7 июля 2023
Потрясающий экшен и смысловая наполненность: появились первые отзывы о «Миссии: невыполнима 7» Потрясающий экшен и смысловая наполненность: появились первые отзывы о «Миссии: невыполнима 7» Читать далее 6 июля 2023
Еще 4 проекта Marvel, которые выйдут до конца 2023 года Еще 4 проекта Marvel, которые выйдут до конца 2023 года Читать далее 5 июля 2023
Жизнь с Джей Ло: 5 новых отличных фильмов с Беном Аффлеком Жизнь с Джей Ло: 5 новых отличных фильмов с Беном Аффлеком Читать далее 6 июля 2023
Канал ТНТ анонсировал возвращение семьи Букиных из ситкома «Счастливы вместе» Канал ТНТ анонсировал возвращение семьи Букиных из ситкома «Счастливы вместе» Читать далее 5 июля 2023
Леонардо ДиКаприо нацеливается на черное золото индейцев в новом трейлере «Убийц цветочной луны» Леонардо ДиКаприо нацеливается на черное золото индейцев в новом трейлере «Убийц цветочной луны» Читать далее 5 июля 2023
Семейные пары раскрывают свои пикантные секреты в трейлере комедии «О чем говорят незнакомцы» Семейные пары раскрывают свои пикантные секреты в трейлере комедии «О чем говорят незнакомцы» Читать далее 6 июля 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше