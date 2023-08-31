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Киноафиша Новости Вышел дублированный трейлер фильма «Анатомия падения», получившего «Золотую пальмовую ветвь»

Вышел дублированный трейлер фильма «Анатомия падения», получившего «Золотую пальмовую ветвь»

31 августа 2023 16:29
Вышел дублированный трейлер фильма «Анатомия падения», получившего «Золотую пальмовую ветвь»

Напряженная драма о писательнице, которую подозревают в убийстве мужа.

В сети появился дублированный трейлер напряженной французской драмы «Анатомия падения», завоевавшей в этом году на Каннском кинофестивале «Золотую пальмовую ветвь». Отечественный дистрибьютор «Про:взгляд» планирует выпустить нашумевший фильм в российские кинотеатры 19 октября.

В центре повествования — писательница Сандра Войтер (Сандра Хюллер), переехавшая вместе с супругом Сэмюэлем (Сэмюэл Тейс) и сыном-подростком Дэниелем (Майло Мачадо Гранер) в тихий городок во французских Альпах. Вскоре ее жизнь бесповоротно меняет трагический инцидент — вместе с ребенком она находит возле дома мертвое тело мужа. Полиция начинает расследование, но однозначно установить причину смерти не получается, поэтому Сандра становится главной подозреваемой. Разгоревшийся судебный процесс превращается в настоящую анатомию падения семейной жизни Сандры и Сэмюэля, чей брачный союз на самом деле был очень далек от идеального.

Режиссером выступила Жюстин Трие, ранее снявшая психологический триллер с Адель Экзаркопулос «Соблазн», несколько лет назад также претендовавший на главную награду в Каннах. Разработкой сценария вместе с постановщицей занимался Артур Харари («Онода», «Соблазн»). В остальной исполнительский ансамбль вошли Антуан Райнарц, Камилль Рутерфорд, Пьер-Франсуа Гарель, Сванн Арло, Дженни Бет, Саадиа Бентайеб и Софи Фийер.

Фото: Les Films Pelléas
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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