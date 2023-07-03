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Киноафиша Новости Вышел дублированный трейлер боевика «Круче некуда» с Джеки Чаном и Джоном Синой

Вышел дублированный трейлер боевика «Круче некуда» с Джеки Чаном и Джоном Синой

3 июля 2023 17:21
Вышел дублированный трейлер боевика «Круче некуда» с Джеки Чаном и Джоном Синой

Картина о зрелищных разборках в стиле «Безумного Макса» появится в российских кинотеатрах на следующей неделе.

Кинокомпания «Вольга» представила дублированный трейлер боевика «Круче некуда» с Джеки Чаном и Джоном Синой в главных ролях.

Картина повествует о мире недалекого будущего, в котором Ближний Восток погряз в бесконечных распрях за контроль над нефтью. Главный герой — ветеран китайских вооруженных сил Лю Фенг (Чан), который был нанят для эвакуации работников нефтеперерабатывающего предприятия, подвергшегося нападению боевиков. Погрузившись в детали задания, герой понимает, что эта атака является частью чьего-то крупного плана по захвату больших объемов «черного золота». В это же время живущий в Ираке добродушный бывший морпех Крис Ван Хорн (Сина) оказывается обманом втянут в битву с отрядом Фенга. Узнав правду, герои решают объединить усилия, чтобы покарать общего врага.

В фильме также снялись Пилу Асбек, Рэйчел Холовэй, Амадеус Серафини и другие. Режиссером картины выступил Скотт Во, наиболее известный по гоночному экшену «Need for speed: Жажда скорости» и триллеру «На глубине 6 футов». Сценарий был написан Арашем Амелем, ранее работавшем над такими проектами, как «Принцесса Монако» и «Титан».

«Круче некуда» официально выйдет в российский прокат в следующий четверг, 13 июля.

Фото: XYZ Films
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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