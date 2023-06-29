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Киноафиша Новости Выход четвертого сезона «Пацанов» откладывается из-за забастовки сценаристов

Выход четвертого сезона «Пацанов» откладывается из-за забастовки сценаристов

29 июня 2023 16:17
Выход четвертого сезона «Пацанов» откладывается из-за забастовки сценаристов

Команда шоу не может завершить постпроизводство.

Тянущаяся уже почти два месяца забастовка Гильдии сценаристов продолжает пагубно отражаться на киноиндустрии. Очередной ее жертвой стал четвертый сезон «Пацанов». Премьера новой главы дерзкого антигеройского боевика отложена на неопределенный срок.

Новостью поделился в своем микроблоге шоураннер Эрик Крипке. По его словам, несмотря на то, что съемки давно завершились, некоторые диалоги продолжают дорабатываться даже на стадии постпродакшена. Потом актеры озвучивают их отдельно. Крипке сообщил:

«Во время постпроизводства мы пишем много диалогов, после чего актеры возвращаются для озвучения. Это помогает заполнить некоторые пробелы в истории или прояснить сюжетные моменты. Мы также должны редактировать диалоги. Написание идет на каждом этапе производства. Выход четвертого сезона «Пацанов» всецело зависит от того, как долго продлится забастовка Гильдии сценаристов. Пока что ответа нет. Призывайте студии заключить честную сделку!».

Учитывая нынешние обстоятельства, релиз свежих эпизодов «Пацанов» точно состоится не раньше следующего года. Этой осенью на сервисе Amazon Prime Video выйдет спин-офф «Поколение «Ви» о молодых супергероях.

Фото: Amazon Prime Video
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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