Выход четвертого сезона «Настоящего детектива» отложен на 2024 год

Четвертый сезон «Настоящего детектива» выйдет позже, чем планировалось. Согласно Deadline, новая глава криминальной антологии HBO была отложена телесетью до января 2024 года. На официальном уровне причины переноса не объясняются, но многие кино- и телепроекты зачастую сейчас откладываются из-за продолжающихся забастовок гильдий актеров и сценаристов.

Действие новой части антологии развернется в Эннисе, штат Аляска, где во время полярной ночи бесследно пропадает шестеро работников арктической исследовательской станции «Цалал». За расследование загадочного исчезновения берутся женщины-детективы Лиз Дэнверс (Джоди Фостер) и Эванджелин Наварро (Кали Рейс). Во время поисков правды героини сталкиваются с призраками своего прошлого и мрачной правдой, скрытой под толстыми льдами Арктики.

Вместе с упомянутыми в актерский состав нового сезона вошли Джон Хоукс, Кристофер Экклстон, Фиона Шоу, Финн Беннетт, Ака Нивиана, Анна Лэмб, Джоэль Монгран и Изабелла Стар Лаблан. Шоураннером и режиссером всех эпизодов выступила Исса Лопес («Все плохо»), а над сценарием вместе с ней работал Алан Пейдж («Сияющие»). В состав исполнительных продюсеров вошли постановщик «Лунного света» Барри Дженкинс, а также Мэттью МакКонахи, Вуди Харрельсон, Кэри Фукунага и создатель сериала Ник Пиццолатто. Никакого активного участия в производстве последний не принимал.