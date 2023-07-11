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Киноафиша Новости Вуди Харрельсон и Оуэн Уилсон исполнят главные роли в триллере «Губы как сахар»

Вуди Харрельсон и Оуэн Уилсон исполнят главные роли в триллере «Губы как сахар»

11 июля 2023 13:48
Вуди Харрельсон и Оуэн Уилсон исполнят главные роли в триллере «Губы как сахар»

Съемки фильма от сценариста «Джейн берет ружье» и режиссера клипов Пол Маккартни начнутся в этом году.

По информации Deadline, Вуди Харрельсон и Оуэн Уилсон утверждены на главные роли в триллере Lips Like Sugar («Губы как сахар»).

Фильм будет частично основан на реальных событиях. Действие развернется во время проведения Олимпийских игр 1984 года в Лос-Анджелесе, когда популярность скейтбординга и панк-культуры находилась на своем пике. Главные герои — два бывших детектива в исполнении Харрельсона и Уилсона, чьи судьбы неожиданно переплетаются из-за пропажи девочки, дружащей со сверстницей из другого слоя общества.

Разработкой проекта занимается студия XYZ Films. Режиссером выступает знаменитый клипмейкер Брэнтли Гутьеррез, работавший с Полом Маккартни и группой Arcade Fire. Сценарий картины написал Энтони Тамбакис, наиболее известный по вестерну «Джейн берет ружье» и комедийному боевику «Опасный бизнес». Харрельсон не только играет в ленте центральную роль, но и является ее продюсером. Саундтрек сочиняет композитор и номинант на премию «Оскар» Уилл Батлер («Она»).

В настоящее время команда проводит дополнительный кастинг. Ожидается, что съемки Lips Like Sugar начнутся в этом году.

Фото: Kevin Estrada
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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