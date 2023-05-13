Вин Дизель намекнул, что «Форсаж» завершится не дилогией, а трилогией

Последний заезд придется подождать еще несколько лет.

Вполне возможно, что «последний заезд» придется подождать дольше, чем планировалось. На недавней премьере «Форсажа 10» в Риме Вин Дизель игриво намекнул, что его гоночная сага закончится не дилогией, как предполагалось ранее, а трилогией. По словам актера, десятая часть получилась настолько зрелищной, что после просмотра боссы кинокомпании Universal затребовали «Форсаж 12»:

«Когда десятый фильм был только в зачатке, студия поинтересовалась, не получится ли разделить его на две части. Но когда в Universal посмотрели «Форсаж 10», то у меня спросили: «Возможно создать трилогию?».

Стоявшая рядом во время интервью экранная боевая подруга Дизеля в лице Мишель Родригес подтвердила слава коллеги:

«В любой истории должно быть три акта».

После журналистка попросила прямое подтверждение, но Дизель с хитрой улыбкой удалился, выкрикивая, что это создаст ему проблемы. Предполагается, что концовка десятой части будет напрямую вести к одиннадцатой части. Широкий релиз «Форсажа 10» состоится уже 19 мая. По данным инсайдеров, в финале картины создатели приготовили поклонникам некий большой сюрприз. Премьера «Форсажа 11» намечена на 2025 год.