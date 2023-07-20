Картина была удостоена номинации на приз за лучший дебют на Каннском кинофестивале.

Сегодня, 20 июля, в российский прокат выходит франко-алжирская драма «Король улиц».

В центре сюжета — приговоренный к двадцатилетнему тюремному сроку французский бандит Омар Заруки (Реда Катеб), решивший бежать от закона в родной Алжир вместе со своим криминальным товарищем Рене (Бенуа Мажимель). Вернувшись домой, герои пытаются приспособиться к мирной жизни, но пагубные привычки не дают им оставить свое темное прошлое позади. Они открывают собственный бизнес, объединяют силы с молодыми преступниками и начинают погружать родной город в хаос.

Режиссером картины выступил Элиас Белькеддар, для которого этот проект стал дебютом в полнометражном кино. Он также написал сценарий ленты совместно с Томасом Бидегеном («Париж, 13-й округ») и Жеромом Пьерра («Последние пантеры»).

Фильм был удостоен номинации на «Золотую камеру» (приз для дебютантов) Каннского кинофестиваля. Обозреватель Screendaily Тим Гирсон написал о нем:

«Полнометражный режиссерский дебют Элиаса Белькеддара сочетает в себе криминал, комедию и романтику. Хотя разные элементы не всегда органично сочетаются друг с другом, трение между ними все же создает достаточную искру для этой истории о плохом человеке, который пытается стать чуть лучше».

Ранее «Король улиц» собрал в мировом прокате $1,8 млн.