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Киноафиша Новости В российский прокат выходит франко-алжирская драма «Король улиц»

В российский прокат выходит франко-алжирская драма «Король улиц»

20 июля 2023 09:02
В российский прокат выходит франко-алжирская драма «Король улиц»

Картина была удостоена номинации на приз за лучший дебют на Каннском кинофестивале.

Сегодня, 20 июля, в российский прокат выходит франко-алжирская драма «Король улиц».

В центре сюжета — приговоренный к двадцатилетнему тюремному сроку французский бандит Омар Заруки (Реда Катеб), решивший бежать от закона в родной Алжир вместе со своим криминальным товарищем Рене (Бенуа Мажимель). Вернувшись домой, герои пытаются приспособиться к мирной жизни, но пагубные привычки не дают им оставить свое темное прошлое позади. Они открывают собственный бизнес, объединяют силы с молодыми преступниками и начинают погружать родной город в хаос.

Режиссером картины выступил Элиас Белькеддар, для которого этот проект стал дебютом в полнометражном кино. Он также написал сценарий ленты совместно с Томасом Бидегеном («Париж, 13-й округ») и Жеромом Пьерра («Последние пантеры»).

Фильм был удостоен номинации на «Золотую камеру» (приз для дебютантов) Каннского кинофестиваля. Обозреватель Screendaily Тим Гирсон написал о нем:

«Полнометражный режиссерский дебют Элиаса Белькеддара сочетает в себе криминал, комедию и романтику. Хотя разные элементы не всегда органично сочетаются друг с другом, трение между ними все же создает достаточную искру для этой истории о плохом человеке, который пытается стать чуть лучше».

Ранее «Король улиц» собрал в мировом прокате $1,8 млн.

Фото: Iconoclast
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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