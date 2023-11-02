Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Катастрофа" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости В России стартовал фестиваль Европейского кино

В России стартовал фестиваль Европейского кино

2 ноября 2023 14:10
В России стартовал фестиваль Европейского кино

Программа состоит из 21-го фильма.

Вчера, 1 ноября, в России начался крупный Фестиваль Европейского кино, проходящий в этом году в онлайн-формате. Мероприятие продлится по 15 ноября включительно. В программу вошли фильмы, снятые в странах ЕС, включая Бельгию, Италию, Германию, Венгрию, Испанию, Францию, Финляндию, Данию и другие. Кроме того, организаторы представили динамичный трейлер фестиваля, в который вошли фрагменты из фильмов, включенных в программу. В этом году слоган смотра гласит: «Кино объединяет!»

На фестивале будут показаны картины, принадлежащие к самым разным жанрам. Зрителей ждут комедии, драмы на социальную тематику, исторические ленты, документальное кино, а также мультипликация, так что каждый может найти что-то по своему вкусу. Также в программу вошли два фильма, в производстве которой приняла участие Россия: это военная драма о Холокосте «Уроки фарси» (2020) Вадима Перельмана и приключенческая драма Филиппа Юрьева «Китобой» (2020) о чукотском парне, который влюбился в иностранную вебкам-модель в исполнении Кристины Асмус.

Все фильмы в рамках кинофестиваля можно посмотреть бесплатно и без регистрации в онлайн-кинотеатре CoolConnectons. Дополнительная информация о мероприятии доступна на официальном сайте.

Фото: Пресс-служба Кинофестиваля стран Европейского союза
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Евгения Громова открывает себя через сексуальные ролевые игры в трейлере сериала «Госпожа» Евгения Громова открывает себя через сексуальные ролевые игры в трейлере сериала «Госпожа» Читать далее 2 ноября 2023
Павел Прилучный руководит рестораном в трейлере праздничного фильма «Новогодний шеф» Павел Прилучный руководит рестораном в трейлере праздничного фильма «Новогодний шеф» Читать далее 1 ноября 2023
Девушка попадает в больницу после акта зверства со стороны мужа в тизере сериала «Сама виновата?» Девушка попадает в больницу после акта зверства со стороны мужа в тизере сериала «Сама виновата?» Читать далее 1 ноября 2023
Марк Эйдельшейн мечтает оказаться на космической станции в тизере фильма «Космос засыпает» Марк Эйдельшейн мечтает оказаться на космической станции в тизере фильма «Космос засыпает» Читать далее 1 ноября 2023
Дети противостоят страшному монстру в дублированном трейлере хоррора «Бугимен. Начало легенды» Дети противостоят страшному монстру в дублированном трейлере хоррора «Бугимен. Начало легенды» Читать далее 31 октября 2023
Бомонд встречает новое тысячелетие в дублированном трейлере фильма Романа Поланского «Дворец» Бомонд встречает новое тысячелетие в дублированном трейлере фильма Романа Поланского «Дворец» Читать далее 2 ноября 2023
В России стартовал фестиваль Европейского кино В России стартовал фестиваль Европейского кино Читать далее 2 ноября 2023
Что смотреть в ноябре: 10 главных премьер в кинотеатрах и на стримингах Что смотреть в ноябре: 10 главных премьер в кинотеатрах и на стримингах Читать далее 1 ноября 2023
Премьера со всем миром: заключительной серия «Атаки титанов» выйдет на «Кинопоиске» Премьера со всем миром: заключительной серия «Атаки титанов» выйдет на «Кинопоиске» Читать далее 2 ноября 2023
Ингрид Олеринская сыграла в сериале «Мафия — дело семейное» по мотивам «Ромео и Джульетты» Ингрид Олеринская сыграла в сериале «Мафия — дело семейное» по мотивам «Ромео и Джульетты» Читать далее 1 ноября 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше