В России стартовал фестиваль Европейского кино

Вчера, 1 ноября, в России начался крупный Фестиваль Европейского кино, проходящий в этом году в онлайн-формате. Мероприятие продлится по 15 ноября включительно. В программу вошли фильмы, снятые в странах ЕС, включая Бельгию, Италию, Германию, Венгрию, Испанию, Францию, Финляндию, Данию и другие. Кроме того, организаторы представили динамичный трейлер фестиваля, в который вошли фрагменты из фильмов, включенных в программу. В этом году слоган смотра гласит: «Кино объединяет!»

На фестивале будут показаны картины, принадлежащие к самым разным жанрам. Зрителей ждут комедии, драмы на социальную тематику, исторические ленты, документальное кино, а также мультипликация, так что каждый может найти что-то по своему вкусу. Также в программу вошли два фильма, в производстве которой приняла участие Россия: это военная драма о Холокосте «Уроки фарси» (2020) Вадима Перельмана и приключенческая драма Филиппа Юрьева «Китобой» (2020) о чукотском парне, который влюбился в иностранную вебкам-модель в исполнении Кристины Асмус.

Все фильмы в рамках кинофестиваля можно посмотреть бесплатно и без регистрации в онлайн-кинотеатре CoolConnectons. Дополнительная информация о мероприятии доступна на официальном сайте.