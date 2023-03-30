В России создан аналог IMAX, получивший название «Космакс»

В России был создан новый кинотеатральный формат «Космакс», призванный заменить иностранный IMAX. Об этом сообщил генеральный директор компании «Централ Партнершип» Вадим Верещагин в новом интервью для «Ведомостей». Он заявил, что отечественная технология позволяет добиться максимально четкого и насыщенного экранного изображения, а также глубокого и детализированного звука при присмотре.

Разработкой «Космакса» занимались собственные технологические специалисты «Централ Партнершип». По оценке Верещагина, стоимость проекта составила менее пяти млн рублей. Он выразил уверенность в том, что формат будет востребован у широкой аудитории, поскольку многие зрители привыкли к киносеансам премиум класса. Ранее кинотеатры России использовали для таких показов IMAX, созданный одноименной канадской компанией, но в июне 2022 года она приостановила свою деятельность на территории РФ.

Верещагин добавил, что для внедрения системы «Космакс» кинозал должен быть оборудован качественным цифровым проектором и звуковым оборудованием. Что касается требований к создателям фильмов, то им необходимо отснять свой материал в высоком разрешении и с определенным кадрированием, чтобы достичь высокого качества при показе в кинотеатре. Он также отметил, что «Космакс» будет поддерживать любой открытый формат, в отличие от IMAX, который является закрытым форматом.

Первым фильмом, доступным для просмотра в формате «Космакс», станет драма «Вызов» Клима Шипенко, часть съемок которой прошла в космосе. По сюжету, один из сотрудников МКС получает серьезную травму во время работы, из-за чего молодая женщина-хирург Женя Беляева (Юлия Пересильд) оказывается вынуждена отправиться за пределы Земли, чтобы спасти жизнь космонавту. Премьера ленты состоится 20 апреля.

В ближайшем будущем «Централ Партнершип» планирует запатентовать «Космакс».