В разработку запущена игровая адаптация мультфильма «Как приручить дракона»

По информации Variety, студия Universal готовит игровую адаптацию популярного анимационного фильма «Как приручить дракона». Фильм должен выйти в мировой прокат в 2025 году.

Сценаристом и режиссером картины выступит Дин ДеБлуа, который также выполнял функции постановщика и автора сценария при создании оригинального мультфильма 2010 года и двух его сиквелов. Продюсерами ленты станут Марк Э. Платт («Ла-Ла Ленд») и Адам Сигел («Вавилон»). Других подробностей о проекте пока нет.

Франшиза «Как приручить дракона» основана на серии одноименных книг британской писательницы Крессиды Коуэлл. Действие мультфильма разворачивается на мифическом острове викингов Олух, постоянно подвергающемся нападениям кровожадных драконов. Главный герой — сын вождя местной деревни Иккинг, мечтающей пойти по стопам своего воинственного отца Стоика. Однажды в пылу очередного сражения ему удается ранить легендарную Ночную Фурию, самого опасного из известных драконов. Он преследует покалеченного врага, но в конце концов решает проявить к нему милосердие и спрятать его от жаждущих расправы соплеменников. Со временем Иккинг сближается с драконом и дает ему имя Беззубик. Их дружба становится началом великой истории, которая меняет остров Олух навсегда.

Анимационная трилогия нашла невероятный отклик у широкой аудитории, собрав более $1,6 млрд в мировом прокате, а также принесла своим создателям три номинации на «Оскар» в категории «Лучший анимационный фильм».