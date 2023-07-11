Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кентавр" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости В «Дэдпуле 3» Хью Джекман наконец облачится в классический желтый костюм Росомахи

В «Дэдпуле 3» Хью Джекман наконец облачится в классический желтый костюм Росомахи

11 июля 2023 10:16
В «Дэдпуле 3» Хью Джекман наконец облачится в классический желтый костюм Росомахи

Актер поделился фото со съемок.  

Хью Джекман поделился фотографией со съемок супергеройского фильма «Дэдпул 3». Актер опубликовал в своих социальных сетях кадр, на котором он и Райан Рейнольдс идут по дороге в образах своих персонажей.

Примечательно, что Рейнольдс носит все тот же красный костюм Дэдпула, знакомый зрителям по предыдущим частям серии, в то время как Джекман облачен в классический желто-синий костюм Росомахи, в котором его персонаж появлялся на страницах оригинальных комиксов Marvel. До сегодняшнего дня актер ни разу не использовал этот костюм для съемок в кино, поэтому можно предположить, что он играет новую версию Росомахи, никак не связанную с тем героем, который фигурирует в фильмах франшизы «Люди Икс». Ранее в сети появились слухи, что сюжет «Дэдпула 3» завязан на концепции мультивселенной.

В «Дэдпуле 3» Хью Джекман наконец облачится в классический желтый костюм Росомахи

Фильм в настоящее время находится в производстве. Помимо Джекмана и Рейнольдса, в нем играют Морена Баккарин, Брианна Хильдебранд, Эмма Коррин, Мэттью Макфэдиен и другие. Недавно стало известно, что к актерскому составу картины также присоединилась Дженнифер Гарнер, которая повторит свою роль Электры из лент «Сорвиголова» (2003) и «Электра» (2005).

Режиссером проекта выступает Шон Леви, наиболее известный по комедии «Главный герой» и боевику «Живая сталь».

Премьера «Дэдпула 3» состоится 3 мая 2024 года.

Фото: 20th Century Fox
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Энтони Маки шутит и пробирается через пустошь в трейлере сериала «Скрежет металла» Энтони Маки шутит и пробирается через пустошь в трейлере сериала «Скрежет металла» Читать далее 11 июля 2023
Калеб Лэндри Джонс повелевает собаками в трейлере фильма Люка Бессона «Догмен» Калеб Лэндри Джонс повелевает собаками в трейлере фильма Люка Бессона «Догмен» Читать далее 11 июля 2023
Веселый, остроумный, восхитительный: появились первые отзывы о фильме «Барби» с Марго Робби Веселый, остроумный, восхитительный: появились первые отзывы о фильме «Барби» с Марго Робби Читать далее 10 июля 2023
Тест: в какой вселенной из сериала «Чудотворцы» ты бы оказался? Тест: в какой вселенной из сериала «Чудотворцы» ты бы оказался? Читать далее 11 июля 2023
Хоакин Феникс завоевывает мир в первом трейлере фильма Ридли Скотта «Наполеон» Хоакин Феникс завоевывает мир в первом трейлере фильма Ридли Скотта «Наполеон» Читать далее 10 июля 2023
Сногсшибательный и захватывающий: появились первые отзывы о фильме «Оппенгеймер» Сногсшибательный и захватывающий: появились первые отзывы о фильме «Оппенгеймер» Читать далее 12 июля 2023
От тру-крайма до черной комедии: 7 сериалов про маньяков 2023 года От тру-крайма до черной комедии: 7 сериалов про маньяков 2023 года Читать далее 12 июля 2023
Смешной Райан Гослинг поет сентиментальную песню в музыкальном трейлере «Барби» Смешной Райан Гослинг поет сентиментальную песню в музыкальном трейлере «Барби» Читать далее 11 июля 2023
Вышел финальный трейлер «Миссии: невыполнима. Смертельная расплата, часть 1» Вышел финальный трейлер «Миссии: невыполнима. Смертельная расплата, часть 1» Читать далее 10 июля 2023
Тимоти Шаламе создает величайший шоколадный магазин в первом трейлере «Вилли Вонки» Тимоти Шаламе создает величайший шоколадный магазин в первом трейлере «Вилли Вонки» Читать далее 12 июля 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше