В «Дэдпуле 3» Хью Джекман наконец облачится в классический желтый костюм Росомахи

Хью Джекман поделился фотографией со съемок супергеройского фильма «Дэдпул 3». Актер опубликовал в своих социальных сетях кадр, на котором он и Райан Рейнольдс идут по дороге в образах своих персонажей.

Примечательно, что Рейнольдс носит все тот же красный костюм Дэдпула, знакомый зрителям по предыдущим частям серии, в то время как Джекман облачен в классический желто-синий костюм Росомахи, в котором его персонаж появлялся на страницах оригинальных комиксов Marvel. До сегодняшнего дня актер ни разу не использовал этот костюм для съемок в кино, поэтому можно предположить, что он играет новую версию Росомахи, никак не связанную с тем героем, который фигурирует в фильмах франшизы «Люди Икс». Ранее в сети появились слухи, что сюжет «Дэдпула 3» завязан на концепции мультивселенной.

Фильм в настоящее время находится в производстве. Помимо Джекмана и Рейнольдса, в нем играют Морена Баккарин, Брианна Хильдебранд, Эмма Коррин, Мэттью Макфэдиен и другие. Недавно стало известно, что к актерскому составу картины также присоединилась Дженнифер Гарнер, которая повторит свою роль Электры из лент «Сорвиголова» (2003) и «Электра» (2005).

Режиссером проекта выступает Шон Леви, наиболее известный по комедии «Главный герой» и боевику «Живая сталь».

Премьера «Дэдпула 3» состоится 3 мая 2024 года.