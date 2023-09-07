Ужасы в прямом эфире: в прокат вышел хоррор «Паранормальные явления. Ритуальный дом»

Сегодня в российских кинотеатрах стал доступен хоррор «Паранормальные явления. Ритуальный дом». В оригинале фильм называется #ChadGetstheAxe, что можно перевести как «Чад взял топор». В основу проекта легла одноименная короткометражка, вышедшая в 2019 году.

Снял фильм режиссер Трэвис Байбл, который также написал сценарий вместе с Кемертоном Харгроувом. Главные герои — четверо видеоблогеров-инфлюэнсеров, которые в прямом эфире транслируют свой визит в заброшенное здание, некогда являвшееся домом культа сатанистов. Однако на деле то, что задумывалось как забава на потеху публике, оборачивается страшной чертовщиной. Градус жестокости повышается… Равно как и количество просмотров.

Главные роли исполнили Спенсер Харрисон Левин, Майкл Бонини, Танеиша Фигероа и Кэмерон Витош. Левин также сыграл Чада в оригинальном короткометражном фильме.

Создатели утверждают, что этот фильм представляет собой шутливое высказывание о культуре интернет-инфлюэнсеров и жажде популярности. Критики же отмечают, что это забавный хоррор, сочетающий в себе черты культовой «Ведьмы из Блэр: Курсовая с того света» (1999) и франшизы «Паранормальное явление».