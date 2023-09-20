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Киноафиша Новости Уокер Скобелл попадает в лагерь для детей богов в трейлере сериала «Перси Джексон и Олимпийцы»

Уокер Скобелл попадает в лагерь для детей богов в трейлере сериала «Перси Джексон и Олимпийцы»

20 сентября 2023 13:13
Уокер Скобелл попадает в лагерь для детей богов в трейлере сериала «Перси Джексон и Олимпийцы»

В ролике показана стычка с Минотавром и сцены с Зевсом в исполнении Лэнса Реддика.

Видеосервис Disney+ выпустил тизер-трейлер многосерийного дорогостоящего фэнтези «Перси Джексон и Олимпийцы», являющегося экранизацией первого романа из книжного цикла Рика Риордана о юном полубоге. В представленном ролике обрисованы общая атмосфера и завязка сериала, а также сцены с некоторыми ключевыми персонажами, включая Минотавра, фурию Алекто и Зевса в исполнении покойного Лэнса Реддика.

В центре повествования — подросток Перси Джексон (Уокер Скобелл), страдающий дислексией и не пользующийся особой популярностью в школе. Однажды он открывает в себе уникальный дар по управлению водой, после чего выясняется, что на самом деле юноша является сыном самого Посейдона (Тоби Стивенс). Чтобы разобраться в своем происхождении, главный герой отправляется в лагерь детей богов, где его обвиняют в краже олимпийских молний. Объединившись с сатиром Гроувером Андервудом (Арьян Симхадри) и Аннабет Чейз (Леа Джеффрис), молодой полукровка решает восстановить свое доброе имя и заодно порядок на Олимпе. В компании приятелей Перси отправляется в опасное путешествие по Америке.

Шоураннерами выступают Джонатан И. Стайнберг («Старик») и Дэн Шотц («Видеть»), а Риордан является соавтором сценария, исполнительным продюсером и творческим консультантом. Главный режиссер — Джеймс Бобин («Алиса в Зазеркалье»). Остальные серии поставили Джет Уилкинсон («Монахиня-воин») и Андерс Энгстрем («Табу»). В касте также задействованы Лин-Мануэль Миранда, Джей Дюпласс, Джейсон Манцукас, Меган Маллалли, Вирджиния Кулл, Глинн Термен, Тимм Шарп, Чарли Бушнелл, Диор Гуджон и Оливея Мортон.

«Перси Джексон и Олимпийцы» стартует на стриминге ровно через три месяца — 20 декабря. Премьера будет двухсерийной.

Фото: Disney+
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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