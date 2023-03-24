Триллер «Кентавр» с Юрой Борисовым обрел дату выхода в прокат

Прокатная компания «Атмосфера кино» огласила официальную дату премьеры российского триллера «Кентавр» с Юрой Борисовым и Анастасией Талызиной в главных ролях. Картина попадет в отечественные кинотеатры 13 июля. Фильм выпустят в партнерстве с видеосервисом Okko.

Фильм повествует об обаятельном таксисте по имени Саша (Борисов). Главный герой подвозит девушку Лизу (Талызина), которая работает по ночам. Водитель внушает доверие — Александр способен найти подход даже к самому привередливому клиенту. Саша и Лиза колесят по ночному городу, мрачные уголки которого таят в себе угрозу. Напряжение нарастает, когда выясняется, что Лизу преследуют двое загадочных мужчин, разыскивающих серийного убийцу, и, возможно, главная опасность ближе, чем кажется.

Создатели обещают интригующий сюжет и мрачную, тревожную атмосферу. Снял фильм режиссер Кирилл Кемниц («Блэкаут», «Zомби каникулы»), сценарий написал Михаил Зубко («Непослушник», «Happy End»). В команду продюсеров вошел Илья Найшуллер («Никто», «Хардкор»). В остальном актерском составе картины заняты Сергей Гилев, Григорий Верник и Арина Горбачева.