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Киноафиша Новости Триллер «Кентавр» с Юрой Борисовым обрел дату выхода в прокат

Триллер «Кентавр» с Юрой Борисовым обрел дату выхода в прокат

24 марта 2023 14:56
Триллер «Кентавр» с Юрой Борисовым обрел дату выхода в прокат

Актер сыграл таксиста, который подвозит девушку в исполнении Анастасии Талызиной.

Прокатная компания «Атмосфера кино» огласила официальную дату премьеры российского триллера «Кентавр» с Юрой Борисовым и Анастасией Талызиной в главных ролях. Картина попадет в отечественные кинотеатры 13 июля. Фильм выпустят в партнерстве с видеосервисом Okko.

Фильм повествует об обаятельном таксисте по имени Саша (Борисов). Главный герой подвозит девушку Лизу (Талызина), которая работает по ночам. Водитель внушает доверие — Александр способен найти подход даже к самому привередливому клиенту. Саша и Лиза колесят по ночному городу, мрачные уголки которого таят в себе угрозу. Напряжение нарастает, когда выясняется, что Лизу преследуют двое загадочных мужчин, разыскивающих серийного убийцу, и, возможно, главная опасность ближе, чем кажется.

Создатели обещают интригующий сюжет и мрачную, тревожную атмосферу. Снял фильм режиссер Кирилл Кемниц («Блэкаут», «Zомби каникулы»), сценарий написал Михаил Зубко («Непослушник», «Happy End»). В команду продюсеров вошел Илья Найшуллер («Никто», «Хардкор»). В остальном актерском составе картины заняты Сергей Гилев, Григорий Верник и Арина Горбачева.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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