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Киноафиша Новости Третий сезон «Эйфории» выйдет не ранее 2025 года

Третий сезон «Эйфории» выйдет не ранее 2025 года

29 мая 2023 12:46
Третий сезон «Эйфории» выйдет не ранее 2025 года

Большая задержка в производстве шоу вызвана забастовкой Гильдии сценаристов Америки.

Глава отдела по производству драматического контента телеканала HBO Франческа Орси сообщила о том, что премьера третьего сезона шоу «Эйфория» состоится не раньше 2025 года. В новом интервью для Deadline она рассказала о том, что шоураннер сериала Сэм Левинсон, недавно закончивший работу над своим новым проектом «Кумир», не может вернуться к разработке «Эйфории» из-за продолжающейся забастовки голливудских сценаристов:

«Продолжение «Эйфории» — это один из тех проектов, которые мы запустили в производство одновременно с началом постпроизводства «Кумира». Однако на данный момент у нас нет всех необходимых сценариев. Мы не можем начать съемки, поэтому релиз новых серий шоу состоится в лучшем случае в 2025 году. Многое будет зависеть от того, когда мы возобновим работу с Сэмом, который присоединился к забастовке и только недавно закончил работу над «Кумиром».

Ранее дизайнер костюмов «Эйфории» Хайди Бивенс в интервью Vogue проговорилась, что действие нового сезона будет разворачиваться через пять лет после окончания предыдущей части шоу:

«Ходят слухи о том, что действие развернется примерно через пять лет, когда герои уже не будут учиться в средней школе».

Бивенс также сказала, что команда проекта надеется начать съемки в июне этого года.

Фото: HBO
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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