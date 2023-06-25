Тест: только настоящий киноман узнает 10 из 10 фильмов Уэса Андерсона по одной лишь цветовой схеме

Великолепный режиссер Уэс Андерсон возвращается на большой экран 23 июня с новым фильмом «‎ Город астероидов »‎! По сюжету каждый год молодые астрономы собираются в вымышленном городке, расположенном рядом с кратером, образовавшимся после падения астероида тысячелетия назад. Вместе со своими семьями и учителями они приезжают на собрание, чтобы обсудить последние научные открытия и планы на будущее. Однако, в этот раз происходят неожиданные события, которые могут изменить ход истории. Все жители городка оказываются втянуты в захватывающий и важный для будущего событийный круговорот.