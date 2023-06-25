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Киноафиша Новости Тест: только настоящий киноман узнает 10 из 10 фильмов Уэса Андерсона по одной лишь цветовой схеме

Тест: только настоящий киноман узнает 10 из 10 фильмов Уэса Андерсона по одной лишь цветовой схеме

25 июня 2023 12:00
Тест: только настоящий киноман узнает 10 из 10 фильмов Уэса Андерсона по одной лишь цветовой схеме

Узнай, сможешь ли ты определить работы режиссера-перфекциониста по цветам.
 

Великолепный режиссер Уэс Андерсон возвращается на большой экран 23 июня с новым фильмом «‎Город астероидов»‎! По сюжету каждый год молодые астрономы собираются в вымышленном городке, расположенном рядом с кратером, образовавшимся после падения астероида тысячелетия назад. Вместе со своими семьями и учителями они приезжают на собрание, чтобы обсудить последние научные открытия и планы на будущее. Однако, в этот раз происходят неожиданные события, которые могут изменить ход истории. Все жители городка оказываются втянуты в захватывающий и важный для будущего событийный круговорот.

Алиса Лещинская
Алиса Лещинская
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