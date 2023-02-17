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Киноафиша Новости Тэрон Эджертон отправляется в СССР ради идеальной видеоигры в трейлере фильма «Тетрис»

Тэрон Эджертон отправляется в СССР ради идеальной видеоигры в трейлере фильма «Тетрис»

17 февраля 2023 10:57
Тэрон Эджертон отправляется в СССР ради идеальной видеоигры в трейлере фильма «Тетрис»

Одну из главных ролей сыграл Никита Ефремов.

Стриминговый сервис Apple TV+ поделился трейлером биографического фильма «Тетрис». Центральные роли в картине сыграли Тэрон Эджертон («Kingsman: Секретная служба»), Никита Ефремов («Нулевой пациент»), Тоби Джонс («Шерлок»), Роджер Аллам («V» значит Вендетта») и Энтони Бойл («Испытание невиновностью»).

Действие разворачивается в 1980-х годах. Главный герой — находчивый предприниматель Хэнк Роджерс (Эджертон), стремящийся популяризировать видеоигру «Тетрис», разработанную советским инженером-программистом Алексеем Пажитновым (Ефремов). Герой верит, что за простым на первый взгляд преставлением геометрических фигур на экране скрывается будущее мира развлечений. Финальным этапом его грандиозной маркетинговой стратегии должно стать перенесение «Тетриса» на портативную игровую консоль Game Boy. Однако для воплощения этой задумки в жизнь Роджерсу приходится впутаться в опасную авантюру, включающую в себя напряженные переговоры с представителями правительства СССР и запутанные юридические баталии.

Постановщиком ленты выступил шотландский режиссер Джон С. Бейрд («Стэн и Олли», «Грязь»). Сценарий картины написал Ной Пинк, создатель сериала «Гений».

Премьера «Тетриса» состоится на фестивале SXSW 15 марта, а на Apple TV+ фильм появится 31 марта.

Фото: Apple TV+
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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